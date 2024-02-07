СМИ: россиянам разрешат регистрировать дачный самострой

В России "дачная амнистия", как говорят эксперты, позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права почти на 18 млн дач, земельных участков, жилых и садовых домов, бань и т.д.

Программа дала возможность зарегистрировать большое количество самостроя, который возводился в разное время с нарушением архитектурных и градостроительных норм. Накануне в Госдуму РФ внесли проект закона, который распространит "дачную амнистию" на расположенные на участках хозяйственные постройки.

Юристы советуют воспользоваться процедурой регистрации прав по "дачной амнистии", так как незарегистрированные объекты могут отнести к категории самовольных построек, что может повлечь негативные последствия, вплоть до сноса, сообщают "Известия".

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в Госдуму внесен законопроект о продлении "дачной амнистии" до 2031 года.