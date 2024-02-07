Анонс интервью Карлсона с Путиным набрал более 20 млн просмотров

Публикация журналиста из США Такера Карлсона в соцсети Х, в которой он на фоне башен Кремля объявляет об интервью с лидером России Владимиром Путиным, за три часа набрала более 20 млн просмотров.

Спустя час после публикации количество просмотров составляло 5,2 млн. Показатель постоянно растет. Количество подписчиков у Карлсона в соцсети X за это время выросло более чем на 50 тыс., до 11,5 млн.

В видео, опубликованном в его аккаунте в Х, журналист подтвердил, что находится в Москве, чтобы "взять интервью у президента России Владимира Путина", так как американцы "абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине" и это "неправильно". Это произойдет "в ближайшее время".