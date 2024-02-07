07 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Ремонт аэропортов могут ремонтировать за счет сбора с авиакомпаний

Министерство транспорта России прорабатывает новый механизм финансирования реконструкции региональных аэродромов в 2025-2030 годах.

Воздушные гавани предполагается разделить на две группы с разным подходом к схеме финансирования.

Для малых аэродромов должен появиться специальный фонд, который будет наполняться за счет сборов в подведомственную Росавиации "Госкорпорацию по организации воздушного движения". Данная схема может приносить в фонд 10 млрд руб. ежегодно. В конечном итоге заплатить за реконструкцию придется пассажиру. Но в пересчете на одного пассажира, цена билета может вырасти не более чем на 50 руб.

Во вторую группу требующих реконструкции аэродромов войдут более крупные аэропорты, которые находятся под управлением частных инвесторов. На данный момент Росавиация составила перечень из 28 объектов. Их предлагается развивать по схеме государственно-частного партнерства, при которой часть средств будет выделена из федерального или регионального бюджета в виде безвозмездного капитального гранта.

Минтранс предлагает пропорцию, при которой капитальный грант покроет 60% от расходов на проект. Остальные 40% инвестор привлечет сам, взяв кредитные средства, отдавать которые планируется частично через повышение аэропортовых сборов с авиакомпаний, частично — через неавиационные доходы, такие как сдачу в аренду коммерческих площадей в терминалах и эксплуатация парковок.

В Росавиации считают комментарии преждевременными, так как механизмы реконструкции аэродромов находятся в проработке, сообщает РБК.

Теги: аэропорты, авиакомпании, авиация


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