Эквадор объяснил России ошибочность запрета импорта бананов

Правительство Эквадора предоставило Россельхознадзору техническое обоснование, с тем, чтобы российское ведомство пересмотрело ограничение на импорт эквадорских бананов из-за найденной в них мухи-горбатки.

Как сообщил в эфире телеканала Ecuavisa министр внешней торговли Сонсолес Гарсия, эквадорские власти хотят "разобраться с этим с технической точки зрения, и мы уверены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов".

Министр отметил, Эквадор получил первые уведомления от Россельхознадзора о наличии в импорте мухи-горбатки в 2018 году, с тех пор Агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при Минсельхозе приняло меры по устранению проблемы.

Эквадорские бананы в России могут подорожать на 30-40%. Рост цен россияне ощутят примерно через три недели, когда закончатся поставленные по старым ценам бананы. Новые партии уже дорожают примерно на $3 у крупных поставщиков.