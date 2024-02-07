07 Февраля 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Эквадор объяснил России ошибочность запрета импорта бананов

Правительство Эквадора предоставило Россельхознадзору техническое обоснование, с тем, чтобы российское ведомство пересмотрело ограничение на импорт эквадорских бананов из-за найденной в них мухи-горбатки.

Как сообщил в эфире телеканала Ecuavisa министр внешней торговли Сонсолес Гарсия, эквадорские власти хотят "разобраться с этим с технической точки зрения, и мы уверены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов".

Министр отметил, Эквадор получил первые уведомления от Россельхознадзора о наличии в импорте мухи-горбатки в 2018 году, с тех пор Агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при Минсельхозе приняло меры по устранению проблемы.

Эквадорские бананы в России могут подорожать на 30-40%. Рост цен россияне ощутят примерно через три недели, когда закончатся поставленные по старым ценам бананы. Новые партии уже дорожают примерно на $3 у крупных поставщиков.

Теги: Эквадор, бананы, Россельхознадзор


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