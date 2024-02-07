Эксперты: на спасение косаток у Курил остались считанные дни

Застрявшие во льдах между японским островом Хоккайдо и российским Кунаширом косатки оказались в максимально неблагоприятных условиях.

Опрошенные биологи и специалисты по морским млекопитающим заявили, на то, чтобы спасти животных без серьезных для них последствий, есть до двух-трех дней. Как заявил зоолог, специалист по морским млекопитающим, эксперт по китообразным Всемирного союза охраны природы Григорий Цидулко, место, где они попали в ловушку — это не полынья, а большой ледовый массив битого льда, который давят ветер и течения. Это достаточно большие куски, которые косаткам тяжело двигать.

В данных условиях косатки не могут охотиться и питаться, кроме того, не получают они и пресную воду, которая в обычных условиях поступает из пищи, заявил кандидат биологических наук, научный руководитель АНО "Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Денисенко. По ее словам, взрослым здоровым особям переохлаждение не грозит, однако для молодых косаток это может стать серьезной проблемой.

Эксперты согласны с тем, что нырнуть и проплыть до открытой воды косатки не могут, иначе давно бы уже это сделали. Непонятна толщина льда, расстояние до чистой воды, направление, сообщает РБК.

Как заявил РЕН ТВ эколог Дмитрий Лисицын, у японских берегов, в нескольких километрах от берега, рядом с портом Раусу группа косаток, примерно 12 особей, оказалась заблокирована дрейфующим льдом, и они не могут оттуда самостоятельно выбраться. Стая косаток оказалась в "ледяной ловушке" в территориальных водах Японии. Японские власти пока не принимают никаких действий для помощи косаткам. Эксперт отметил, что это так называемая дальневосточная плотоядная популяция, которая занесена в Красную книгу РФ.