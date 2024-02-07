07 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Журналист Карлсон подтвердил, что возьмет интервью у Путина

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина.

В видео, опубликованном в его аккаунте в Х, журналист подтвердил, что находится в Москве, чтобы "взять интервью у президента России Владимира Путина". Это произойдет "в ближайшее время".

В видеообращении Карлсон также объяснил свое желание тем, что американцы "абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине" и это "неправильно". Он указал, что посмотреть интервью с Путиным без монтажа можно будет бесплатно на его сайте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у Владимира Путина.

Теги: Карлсон, журналисты, интервью, Путин


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