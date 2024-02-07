07 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

ООП призвало Госдуму отозвать законопроект о продаже алкоголя на внутренних авиарейсах

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось в Госдуму России с просьбой отозвать правительственный проект закона, в случае принятия которого в торговых залах аэропорта, в зоне ожидания и в залах выдачи багажа начнется розничная продажа спиртного на внутренних авиарейсах.

Об этом следует из письма главы ООП и зампреда Общественного совета при Минтрансе Ильи Зотова в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина. В ООП считают недопустимым решение экономических вопросов аэропортов за счет повышения уровня распития алкогольных напитков граждан. Как считает Зотов, этот законопроект "закон о поддержке дебоширов". Он отметил, что в случае принятия документа увеличатся противоправные и социально опасные действия, как на территории самих аэропортов, так и на борту воздушных судов.

"Рост количества дебоширов по итогам принятия законопроекта снизит безопасность полетов, не будет способствовать комфортному полету пассажиров и негативно отразится на сотрудниках авиакомпании, которые будут работать с риском получения физических травм в полете", – отмечается в письме, сообщают "Известия".

Напомним, речь идет о розничной продаже спиртных напитков. Алкоголь станет доступен в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Такая мера может действовать до 31 мая 2026 года. Соответствующий проект закона Госдума может принять в первом чтении в марте.

Теги: алкоголь, аэропорты, авиация, законопроекты


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