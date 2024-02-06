Совет Федерации обсудит заявление об ответственности стран Запада за гибель мирных граждан РФ

7 февраля Совет Федерации обсудит заявление палаты об ответственности стран Запада за гибель мирных граждан РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос включен в повестку заседания верхней палаты парламента.

"О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о прямой ответственности государств коллективного Запада, поставляющих оружие киевскому режиму, за гибель мирных граждан Российской Федерации", - говорится в повестке заседания.

Напомним, 3 февраля был обстрелян Лисичанск. погибло 28 человек, в том числе министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Потелещенко. 21 января ВСУ обстреляли донецкий микрорайон Текстильщик. Число погибших выросло до 27. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Перед новогодними праздниками был обстрелян Белгород. Число погибших достигло 22 человека, сотня человек получили ранения.

Обстрелы российских территорий ВСУ ведут регулярно. В МИД РФ подчеркивали, что поставка оружия Киеву странами Запада делает их соучастниками конфликта.