МВД не поддержало дополнение УК об ответственности за оскорбление бойцов СВО

В МВД не поддержали закрепление в статье 336 Уголовного кодекса РФ положения об ответственности за оскорбление участника СВО из-за несоответствия предмету правового регулирования, сообщают РИА Новости со ссылкой на ответ МВД на обращение главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной.

Ранее парламентарий обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением высказать позицию насчет дополнения состава преступления, предусмотренного статьей 336 УК РФ "Оскорбление военнослужащего" новым квалифицирующим признаком - оскорбление участника СВО, "вне зависимости от наличия инвалидности или присвоенных ему наград".

Наказание за оскорбление участника СВО предлагается определить аналогичным наказанию за оскорбление представителя власти, то есть штрафом до 40 тысяч рублей, обязательными работами до 360 часов или исправительными работами на срок до года, сказано в депутатском запросе.

"B этой связи закрепление в статье 336 УК ответственности за оскорбление участника СВО не в полной мере соотносится с предметом правового регулирования данной уголовно-правовой нормы", - написано в письме МВД.

В нем отмечается, что в случае внесения поправок в УК РФ, они будут рассмотрены МВД в установленном порядке.