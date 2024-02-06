Путин может приехать в Челябинск на следующей неделе

Президент России Владимир Путин может на следующей неделе посетить Челябинск. Об этом со ссылкой на свои источники в правительственных структурах сообщает ряд СМИ.

Ожидается, что визит главы государства состоится 15 или 16 февраля. Планируется, что президент посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса. Однако программа визита главы государства может быть расширена.

Отметим, что в январе сообщалось, что Владимир Путин скоро может посетить Свердловскую область. Конкретные сроки не назывались.

В марте этого года в России состоятся выборы президента страны. Владимир Путин принимает в них участие в качестве самовыдвиженца.