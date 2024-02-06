Число потерпевших в деле против блогера Шабутдинова увеличилось

07 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Центральный ФО Москва
Фото: Официальный телеграм-канал московских судов общей юрисдикции / t.me/moscowcourts

Число потерпевших в деле против блогера Шабутдинова увеличилось

Количество потерпевших в деле бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в нескольких десятках эпизодов мошенничества, увеличилось еще на три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, весной прошлого года Шабутдинов вместе с сообщниками убедили троих потерпевших в высокой результативности своих образовательных программ по ведению предпринимательской деятельности. Также с ними заключили договор об оказании услуг, исполнять который не собирались.

Потерпевшие перевели организации различные суммы от 147 тыс. до 311 тыс. рублей. По каждому установленному факту 5 февраля были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее сообщалось о 50 эпизодах мошенничества, к которым МВД считает причастным Шабутдинова. Все они квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признает. Блогер содержится под стражей. Срок ареста продлен до 16 февраля.

По версии следствия, Шабутдинов продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него 1,8 млн подписчиков.

Теги: Шабутдинов, мошенничество, потерпевшие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.01.2024 15:42 Мск Число потерпевших в деле против блогера Шабутдинова выросло до 50
Ранее 29.01.2024 15:42 Мск Продлен арест блогера Шабутдинова
Ранее 06.12.2023 14:44 Мск В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант
Ранее 22.11.2023 15:00 Мск Шабутдинов остался под стражей
Ранее 12.11.2023 14:28 Мск На блогера Аяза Шабутдинова написали еще одно заявление
Ранее 09.11.2023 16:15 Мск Титов заинтересовался делом Шабутдинова
Ранее 05.11.2023 14:30 Мск Адвокат Шабутдинова заявил, что тот за прошлый год выплатил налоги на сумму 40 миллионов рублей
Ранее 04.11.2023 14:42 Мск Арестован Шабутдинов
Ранее 04.11.2023 10:23 Мск Прокуратура Москвы сообщила, что вменяют Шабутдинову

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети