Число потерпевших в деле против блогера Шабутдинова увеличилось

Количество потерпевших в деле бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в нескольких десятках эпизодов мошенничества, увеличилось еще на три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, весной прошлого года Шабутдинов вместе с сообщниками убедили троих потерпевших в высокой результативности своих образовательных программ по ведению предпринимательской деятельности. Также с ними заключили договор об оказании услуг, исполнять который не собирались.

Потерпевшие перевели организации различные суммы от 147 тыс. до 311 тыс. рублей. По каждому установленному факту 5 февраля были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее сообщалось о 50 эпизодах мошенничества, к которым МВД считает причастным Шабутдинова. Все они квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признает. Блогер содержится под стражей. Срок ареста продлен до 16 февраля.

По версии следствия, Шабутдинов продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него 1,8 млн подписчиков.