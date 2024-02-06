Мэр Нижнего Тагила объяснил свои слова об избитой школьнице "излишними эмоциями"

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который ранее назвал "рядовым событием" случай с избиением ученицы школы двумя другими детьми, объяснил свои слова излишними эмоциями и обвинил СМИ в искажении информации, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы города, в соцсетях и СМИ разошлась часть его фразы, сказанной на встрече с молодежью в ответ на вопрос "боится ли он критики?". Пинаев сообщил, что ответил, что не принимает только критику, основанную на слухах и привел в пример ситуацию с конфликтом с учениками школы №56. Отдельно мэр подчеркнул, что участниками конфликта являются граждане России.

"Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его, как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким. Возвращаясь к инциденту. Он с первого дня был у меня на контроле, но я не давал правовую оценку, потому что это компетенция следственных органов. Расследование уголовного дела на контроле председателя Следственного комитета РФ", - заявил Пинаев.

Он сообщил, что история привлекла внимание к системе образования в Нижнем Тагиле и заявил, что на сегодняшний день она одна из лучших.

Напомним, Следственный комитет возбудил уже несколько уголовных дел по факту "рядового", по мнению Пинаева, события. Матери братьев, избивших девочку, предъявлено обвинение в хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.