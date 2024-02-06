Власти Перми установили пределы земельных участков, предоставляемых участникам СВО

Отличившимся бойцам СВО будут выделять земельные участки от 450 кв. м. до 1200 кв. м. Соответствующий проект внесен на рассмотрение пермской гордумы главой Перми Эдуардом Сосниным, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект устанавливает предельные размеры участков, предоставляемым военнослужащим для индивидуального жилищного строительства. Минимальный размер составит 450 кв. м. Максимальный - 1200 кв. м.

Законопроект о бесплатном выделении земельных участков был принят заксобранием в ноябре прошлого года. Рассчитывать на получение земель смогут участники спецоперации, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас, граждан, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, граждан, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции.

Также воспользоваться льготой смогут члены семей участников спецоперации, в случае гибели бойца. Земли предлагается предоставлять в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.