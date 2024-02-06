Выдача льготной ипотеки может сократиться на 40-80% - аналитики

Выдача льготной ипотеки может сократиться на 37-83%, считают в Сбербанке. Главный фактор сокращения – ужесточение условий выдачи таких кредитов. В позитивном прогнозе Сбера падение не превысит 40%, в негативном – будет больше 80%. В банке отмечают, что ни один из прогнозов не является точным. Тем не менее, Сбербанк рассчитывает, что к концу 2024 года ипотечный портфель всех банков вырастет на 7-12%.

Между тем, предварительные данные консалтинговой компании Frank RG за январь показывают, что в январе 2024 года ипотечный рынок просто рухнул – относительно декабря он сократился на 66% по сумме и на 65% по количеству.