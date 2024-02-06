В Тобольске суд взыскал с детского сада три миллиона за гибель ребенка

В Тобольске по иску родителей погибшей девочки образовательное учреждение выплатит компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Трагедия произошла в мае текущего года. Во время утренней прогулки малолетняя воспитанница детского сада повисла на металлической перекладине домика-беседки и скончалась от механической асфиксии. Воспитателя признали виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Смерть девочки явилась невосполнимой утратой для ее родителей, в связи с чем они предъявили требования к образовательной организации о компенсации причиненных нравственных страданий. Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родителей на общую сумму 3 млн рублей.