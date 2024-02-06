Россия и Белоруссия могут объединить списки экстремистов

Россия и Белоруссия могут объединить свои списки экстремистов и экстремистских ресурсов, передает РИА Новости со ссылкой на белорусского посла в Москве Дмитрия Крутого.

Он заявил, что у граждан, якобы, вызывает недоумение тот факт, что признанные в России экстремистскими ресурсы открываются в Белоруссии и наоборот.

"В отношении этих структур или людей, которые, допустим сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот", - заметил дипломат.

Он добавил, что в вопросе создания единого реестра нужна большая координация силовиков двух стран.