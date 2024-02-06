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Политика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Мэра Нижнего Тагила заподозрили в возможной дискредитации участников СВО

Российских военкоров и патриотических блогеров возмутили слова мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, не увидевшего ничего необычного в избиении школьницы мигрантами. Чиновника после его слов заподозрили в возможной дискредитации участников СВО.

Напомним, речь идет о девочке, которую в конце прошлого года жестоко избили двое братьев-мигрантов. Глава Нижнего Тагила долго никак не комментировал инцидент, и лишь на этой неделе, встречаясь со школьниками, назвал произошедшее "рядовым событием".

"Мы в школе дрались каждый день, приходили с фингалами домой. Но как раскрутили нашу историю – по вопросу национального признака, хотя этого там не было, обычный детский конфликт и не более того. Раскрутили так – 290 комментариев с украинских аккаунтов", - высказался мэр, сославшись и на колл-центры из недружественных стран.

Владислав Пинаев(2018)|Фото: Накануне.RU

Один из топовых военкорских Telegram-каналов "Старше Эдды" отмечает: про ситуацию в Нижнем Тагиле написали крупнейшие российские ТГ-каналы, и под "украинскими колл-центрами" Пинаев подразумевает именно их.

"Более того, некоторые из этих каналов ведутся действующими бойцами, участниками СВО, в связи с чем у меня вопрос. Является ли такое высказывание мэра Нижнего Тагила дискредитацией участников СВО?", - пишет автор канала.

А патриотический блогер Сергей Колясников (более известный как Zergulio) напомнил, что глава Нижнего Тагила является членом президиума регионального политсовета "Единой России" и секретарем местного отделения партии.

"Интересно, что по поводу таких бодрых заявлений мэра думает партийное руководство", - задался вопросом Колясников.

Между тем, Следственный комитет возбудил уже несколько уголовных дел по факту "рядового", по мнению Пинаева, события. Сегодня в свердловском СК сообщили, что матери братьев-мигрантов предъявлено обвинение в хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: Пинаев, девочка, мигранты, СВО


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