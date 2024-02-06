Глава Эстонской православной церкви покинет страну

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений покинет страну.

5 февраля 2024 г. Департамент полиции и пограничной охраны официально уведомил митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. 6 февраля владыка Евгений покидает пределы Эстонии.

"Надеемся, что и далее, с Божьей помощью, церковная жизнь не изменится и будет продолжаться в своём ритме. В Эстонии остаются два викарных архиерея, которые по моему благословению могут осуществлять всю полноту полномочий Предстоятеля нашей Церкви. В свою очередь, я остаюсь на связи и продолжаю заботу о вверенной мне Церкви, пусть даже и в дистанционном режиме", - приводит официальный портал Эстонской православной церкви Московского патриархата слова из прощального обращения к пастве владыки Евгения.