Politico: ЕС пока не сможет запретить импорт алюминия из России

Евросоюз пока не будет включать в новые антироссийские санкции запрет на импорт алюминия из России, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, на этой мере настаивает ассоциация производителей этого металла в ЕС, поддерживаемая Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей.

Однако подобное предложение "столкнется с противодействием со стороны таких индустриальных стран, как Италия", которые считают, что такие меры могут привести к повышению цен.

Газета отмечает, что ЕС все еще импортирует 9% алюминия из России, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может ограничить перемещение российских дипломатов по территории союза. В целом же этот пакет санкций, который сейчас обсуждается, будет носить "символический" характер из-за коротких сроков, в которые он был согласован. Ввести пакет планируют 24 февраля, то есть во вторую годовщину начала специальной военной операции.