ЦИК согласился на день перенести заседание по регистрации Бориса Надеждина

Центризбирком перенес на один день – с 7 на 8 февраля – заседание по регистрации кандидатов в президенты России Бориса Надеждина и Сергея Малинковича. Ранее о переносе на 10 февраля просил Надеждин.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что таким образом комиссия "проявляет добрую волю и учитывает просьбы выдвинутых кандидатов".

"Установленные законом сроки позволяют нам это сделать", - говорится в заявлении Памфиловой.

"Мы в полной мере обеспечили всем им их права, в том числе процедурные. Именно поэтому каждому заблаговременно, в соответствии с законом, были представлены для полноценного ознакомления результаты проверки собранных подписей. Но, поскольку выявленный экспертами процент недействительных подписей оказался и у Сергея Александровича Малинковича, и у Бориса Борисовича Надеждина довольно существенным – на уровне 14-15%, то и времени на ознакомление кандидатов с выводом рабочей группы понадобится больше", - заявила председатель ЦИК.

При этом она упрекнула кандидатов в том, что их команды либо частично воспользовались, либо вообще не воспользовались (в случае с Надеждиным) возможностью присутствовать "непосредственно все дни в ЦИКе во время проверки их подписей".