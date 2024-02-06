Щёлковские молодогвардейцы объявили новый сбор гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь для военнослужащих, которые работают в зоне специальной военной операции — одно из основных направлений деятельности щёлковских активистов «Молодой гвардии». Щёлковские волонтёры пригласили жителей присоединиться к акции и принять посильное участие в сборе ценного груза, который в конце месяца отправится на передовую. В качестве гуманитарной помощи принимаются тёплые вещи и термобельё, консервы, инструменты и медикаменты.

«Наши волонтёры продолжают оказывать поддержку военнослужащим, участвующим в СВО. Жители традиционно горячо поддерживают такие сборы, приносят не только покупные товары, но и то, что сделали сами. Это большая гуманитарная работа, которая объединяет людей всех возрастов и профессий», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Как сообщает «Информационный центр» городского округа Щелково, принести гуманитарную помощь можно ежедневно с 11:00 до 18:00 по адресу: городской округ Щёлково, 1-й Совесткий переулок, 2А. Сбор груза продлиться до 21 февраля. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться по телефону +7(496)561-11-05.