Театр "Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

Московский театр "Современник" отменил показы спектакля "Потанцуем..." по пьесе Людмилы Улицкой.

"Ближайшие показы отменены", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Спектакли должны были пройти 18 февраля и 22 марта.

Ранее в пермском ТЮЗе был отменен спектакль по пьесе Улицкой, запланированный на 6 февраля.

Напомним, Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что переводит ВСУ гонорары от своих книг, проданных в России. Пранкеры говорили с ней от имени главы украинского офиса президента Андрея Ермака. В том же разговоре она сказала, что Киев якобы "имеет право" на теракты против граждан РФ. После этого издательство АСТ приостановило выплаты писательнице. Движение "Зов народа" призвало внести Улицкую в список экстремистов и террористов, а также завести на нее уголовное дело за поддержку Украины.