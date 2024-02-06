Уральский застройщик: наличие нетиповых планировочных решений повышает интерес к проекту

Уральский девелопер "Атомстройкомплекс" объяснил, как наличие нестандартных планировок влияет на продажи новостроек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", 34% посетителей сайта компании просматривают квартиры с антресолями, 21% просмотров получают квартиры с террасами, а 20% посетителей изучает на сайте застройщика двухуровневые квартиры. Все эти планировки относятся к нишевому спросу, их доля в общем объеме предложения "Атомстройкомплекса" составляет 1-1,5%.

"Наличие в доме нетиповых планировочных решений, таких как террасы, двухуровневые квартиры, панорамные окна или теплые лоджии, повышает интерес к проекту. Покупатель создает себе образ дома, в котором хочет жить – даже если в итоге его выбор падает на традиционную планировку. Поэтому в квартирную матрицу проектов "Атомстройкомплекса" обязательно входят авангардные квартиры. Их немного, примерно 1-1,5 % от общей площади жилой застройки. Такой "трофейный" вариант нужно успеть найти и купить в нужном районе. При этом основным критерием при проектировании нестандартных планировок также остаются функциональность и эргономичность", - отметила замдиректора по девелопменту компании Надежда Абакумова.

В 2023 году "Атомстройкомплекс" провел опрос среди собственников квартир с антресолями и террасами, чтобы выяснить, какие сценарии жители реализуют в таких квартирах. Результаты показали, что самый популярный формат использования антресоли – взрослая спальня, кабинет или детская зона. Появление террас изменило отношение покупателей и к квартирам на первых этажах: они получили преимущество в виде дополнительной закрытой зоны отдыха.

В планах компании вывести на рынок новый формат нишевых квартир со сквозными гардеробными, анфиладными гостиными, двойными кухнями, а также вернуть полноценные двухуровневые. При этом продуктовое ядро девелопера составляют функциональные семейные квартиры с кухней-гостиной, разным числом спален и вариантами комплектации – с чистовой или улучшенной отделкой, мебелью и бытовой техникой.