Бывший замначальника московского главка МЧС за взятку получил штраф вместо восьми лет колонии

Бывшего заместителя начальника оперативного управления московского главка МЧС Виктора Самарина осудили за взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст.290 УК РФ). Экс-чиновник вину признал.

Хамовнический районный суд Москвы посчитал, что за взятку в 1,9 млн руб. Самарин должен лишиться права "занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью" сроком на четыре года, об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Также ему назначен штраф в 4,5 млн руб.

Отметим, что прокурор просил признать Самарина виновным в получении взяток и приговорить к восьми годам колонии общего режима.