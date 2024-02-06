Умер актер Симонец, сыгравший в "Моей прекрасной няне" и "Глухаре"

Амурский областной театр драмы сообщил о скоропостижной кончине своего актера Александра Симонца.

Он родился в 1962 г. в Благовещенске. В 1982 г. окончил Цирковое училище (курс Михаила Румянцева) в Москве, в 1984 г. – высшее театральное училище имени Щукина (мастерская Тер-Захаровой). ВА 1990-2013 гг. служил в Московском академическом театре Сатиры. В 2001-04 гг. он играл главную роль в ситкоме "Дружная семейка", эпизодические роли в сериалах "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе", "Глухарь" и многих других.

С 2016 г. – актер Амурского областного театра драмы. О дате прощания с артистом будет объявлено дополнительно.