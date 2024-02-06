СМИ: Швеция остановит расследование по "Северным потокам"

Прокуратура Швеции планирует прекратить расследование взрывов на "Северных потоках". Прокурор Матс Люнгквист может объявить об этом в ближайшие дни, сообщило Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники. Также издание ссылается на результаты совместного расследования с телерадиокомпаниями NDR, WDR и изданием Zeit.

По данным СМИ, шведские власти, судя по всему, "не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране".

Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист, ведущий дело о взрывах на газопроводах "Северный поток" рассчитывал осенью 2023 года предъявить обвинения лицам, ответственным за диверсию. Он заявлял, что расследование приближается к финальной стадии. Предварительное следствие пришло к выводу, что за диверсией стоит государство.

В ноябре 2022 года в прокуратуре Швеции заявляли, что факт саботажа на газопроводе "Северный поток" подтвержден. Проведенные экспертизы выявили наличие взрывчаты веществ на нескольких найденных посторонних предметах".