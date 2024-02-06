Выборы президента Украины возможны только после снятия военного положения - СНБО

Проведение выборов президента на Украине возможно только после окончания режима военного положения, заявил в эфире "24 канала" секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Очередные выборы президента Украины по Конституции и другим законам должны были бы пройти 31 марта 2024 года, но, вероятно, они не состоятся.

В декабре 2023 года издание "Страна" со ссылкой на источник в политических кругах писало, что Владимир Зеленский хотел бы провести президентские выборы, но этим планам мешает "проблема" с главкомом ВСУ Валерием Залужным, стремительно набирающим политический вес.

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», уровень доверия украинцев главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному достигает 82%, а президенту Владимир Зеленскому — 72%. В случае президентских выборов оба не смогли бы победить в первом туре: за Зеленского гипотетически проголосовали бы 47,4%, за Залужного — 30,7%. Во втором туре голоса распределились бы почти поровну — 42% у президента и 40% у главкома ВСУ.