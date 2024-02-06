Екатерина Мизулина о Екатеринбурге: "Это потрясающе!"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина положительно оценила Екатеринбург, назвав его удивительным и современным городом.

На сегодняшней встрече с местными студентами она похвалила уральскую столицу и ее стремительное развитие, особенно в градостроительстве.

"Я удивлена, как быстро растет Екатеринбург. Очень современный город, а мне есть, с чем сравнивать. Что я вижу – это потрясающе!", - заявила Мизулина.

Напомним, на этой неделе Екатерина находится с визитом в столице Урала. Здесь она заявила о необходимости серьезно изменить законодательство, вышла на борьбу с наркограффити и высказалась о вероятности создания Лиги безопасного интернета в Свердловской области.