В Болгарии из-за протестов аграриев начались перекрытия дорог

В Болгарии протесты сельхозпроизводителей блокировали ключевые дороги страны, вызвав транспортные заторы.

По данным Национальной ассоциации производителей зерна (НАЗ), в первый день общенациональной акции протеста сельскохозяйственные машины с 10.00 (11.00 мск) перекрыли около 80 ключевых точек на дорогах страны, заблокировав дорожное движение.

Эксперты считают, что причинами проблем в аграрном секторе стала, в частности, излишне амбициозная программа по экологии, которая предусматривает запрет на использование различных видов удобрений и препаратов для защиты растений, что приводит к снижению урожайности и высокой себестоимости продукции, пишет ТАСС,