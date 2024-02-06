Тюменским бойцам передали дополнительное оборудование и генераторы

Тюменским бойцам передали дополнительное оборудование и генераторы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Пилы, инструменты, генераторы и кабели доставили в зону СВО. Они необходимы военнослужащим для обустройства позиций.

Бойцы подразделения "Шторм" сообщили, что получили гуманитарную помощь.

"Выражаем глубочайшую благодарность жителям, губернатору. Большое спасибо! Победа будет за нами!" - обратились к тюменцам военнослужащие.

Только в 2023 году Тюменская область направила на поддержку бойцов 1 млрд рублей.

В 2024-2025 годах также продолжится шефство Тюменской области над Краснодоном и Краснодонским районом.

Отметим, что в регионе также продолжает действовать акция "100 миллионов для Победы". Суть акции состоит в сборе денежных средств для помощи мобилизованным жителям региона. На эти деньги для военнослужащих приобретают коллиматорные прицелы, предназначенные для упрощения прицеливания и сопровождения цели, тепловизионные прицелы, которые позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий, приборы ночного видения, приборы бесшумной стрельбы, цифровые радиостанции, которые организовывают связь в зашифрованном режиме и многие другие средства. Меценаты также могут приобрести необходимые вещи из списка самостоятельно.