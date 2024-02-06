Мизулина согласилась поддержать девушек, обманом завлеченных в вебкам через "Авито"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина согласилась поддержать девушек, ставших жертвами рассылок о работе через "Авито" и попадающих к распространителям сексуального контента. Такую тему подняла одна из студенток на сегодняшней встрече в Уральском федеральном университете.

Девушка рассказала, что на "Авито" часто попадаются объявления о работе администратором, моделью или аналогичной подработке. Однако когда соискательницы приходят, их принуждают к работе вебкам-моделями. После этого большинство молчат, так как их шантажируют откровенными фото. А те, кто все-таки решаются обратиться в полицию, остаются без ответа от игнорирующих их правоохранителей.

Екатерина Мизулина заявила, что подобные действия "работодателей" соответствуют статье о распространении порнографии и не являются законными. Именно поэтому девушкам не стоит бояться отказывать таким злоумышленникам, как только они почувствуют что-то неладное. Если же "контент" уже сделан, стоит обратиться в полицию, которая обязана отреагировать.

Чтобы помочь девушкам, которые отчаялись добиться справедливости или боятся последствий, студентка попросила Мизулину поддержать их в своем Telegram-канале и обратить внимание на проблему, нередко игнорируемую полицией. Та согласилась и пообещала поддержку.