06 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

В Госдуме ждут снижения ключевой ставки уже в этом году

Госдума полна оптимизма по поводу ключевой ставки, хотя в Центральный банк не давал повода. Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что снижение ключевой ставки начнется со второго квартала 2024 года, шаг снижения будет 0,25%.

Также Аксаков считает, что уровень инфляции будет снижаться до 4,5% - 5,5%, соответственно, ключевая ставка будет в диапазоне от 8% до 10%. Правда, такая математика не очень укладывается в год и даже два: при 10 заседаниях совета директоров ЦБ в год и с шагом 0,25% с нынешних 16% до 8% будет снижаться больше трех лет.  

"Конечно, бизнес существующий уровень ключевой ставки не очень устраивает, потому что окупаемость кредитов достаточно высокая. Очевидно, что эту ставку надо будет закладывать в цену будущей продукции. Но при этом мы видим, что многие средства предприятий лежат на депозитах в Центробанке, а не идут в инвестиции. Поэтому есть вопросы к бизнесу, который вместо того, чтобы свои средства направлять на реализацию проектов, идет в банки за заемными средствами", - цитирует Аксакова ДумаТВ.

Аксаков уверен, что в ближайшее время предприниматели начнут активнее работать на бирже, размещать свои акции, ценные бумаги, привлекать более дешевые и долгосрочные деньги. Почему они так активизируются – он не сказал.

Теги: анатолий аксаков, госдума, ключевая ставка


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