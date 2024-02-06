В Прикамье судят бывшего сотрудника ФСБ за получение взяток от пермских хакеров

В Прикамье судят бывшего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева за получение взяток от пермских хакеров, сообщает Properm.ru.

С третьего раза в пермском военном гарнизонном суде огласили обвинение. По версии следствия, с 2016 по 2022 год он получил от пермских хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева 160 млн руб. Последние 100 млн руб. были получены 23 января 2022 года, накануне задержания хакеров.

Сам Царегородцев утверждает, что его действия нужно квалифицировать как мошенничество, а не взятку.

Также его адвокаты заявили ходатайство об изменении меры пресечения с ареста в СИЗО на домашний арест или залог. В залог он предложил четверть квартиры по стоимости 1,2 млн рублей, которой владеют он и его родственники. Суд вынесет определение по этому вопросу сегодня к вечеру.

После обеда процесс пройдет в закрытом для СМИ режиме, поскольку материалы дела могут содержать служебную или государственную тайну.