"Не справился": в Первоуральске уволен директор местного "Водоканала"

Глава Первоуральска Игорь Кабец принял решение о расторжении трудового договора с директором местного "Водоканала". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Артур Гузаиров не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска. Нам предстоит большая работа по реконструкции коммунальных сетей и реализации плана по недопущению обмеления водохранилища. Сейчас необходимо сосредоточиться на ключевых задачах. Уверен, кадровые изменения будут этому способствовать", - заявил Кабец.

Как уточнили в мэрии, временно исполняющим обязанности главы предприятия назначен Сергей Матафонов. Ранее он занимал пост заместителя директора ППМУП "Водоканал". Ему поручено в кратчайшие сроки решить проблему с затоплением канализаций в жилых домах, а также продолжать ежедневный мониторинг качества водоснабжения. Имя нового директора "Водоканала" будет объявлено дополнительно.

Напомним, ранее о проблемах с водой в Первоуральске высказывался свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он предлагал жителям потерпеть, так как "это железо, и оно будет ломаться".

После этого на отсутствие воды в городе пожаловались Александру Бастрыкину. Глава СК России затребовал доклад по ситуации.