Сунак назвал стадию онкологии короля Англии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, на какой стадии находится онкологическое заболевание короля Англии Карла III.

Рак диагностировали на ранней стадии, сообщил Сунак. Ранее газета Daily Mail также сообщала, что заболевание было обнаружено на ранней стадии. Король знал о диагнозе с начала прошлой недели, уточняет РИА Новости.

26 января выяснилось, что Карл III был планово госпитализирован для лечения опухоли простаты. 29 января стало известно о выписке короля из больницы. 5 февраля в Букингемском дворце сообщили, что король болен раком.