Якушев на заседании у Патрушева предложил создать подразделения "Авиалесоохраны" во всех субъектах УрФО

Полпред Владимир Якушев на совещании, которое в Кургане провёл секретарь Совбеза Николай Патрушев, предложил разместить подразделения "Авиалесоохраны" во всех субъектах УрФО. Об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

В 2023 году УрФО столкнулся с сильными природными пожарами: были ликвидированы 12 ЧС, повреждены сотни жилых строений, пострадали и погибли люди. Анализ ситуации выявил недоработки в подготовке к пожароопасному периоду.

Полпред предложил разместить подразделения "Авиалесоохраны" во всех субъектах, увеличить ширину минерализованных полос вокруг населённых пунктов, окружённых лесами, проводить практические занятий по эвакуации людей, создать подразделения противопожарной службы в малочисленных и отдалённых поселениях, развивать институт добровольных пожарных.

"Необходимо качественное изменение подходов к составлению региональных сводных планов по тушению лесных пожаров. Предлагаем Рослесхозу при проверке регионов формировать критерии оценки, исходя из принципов достаточности количества подготовленных людей и исправной техники", - подчеркнул полпред.