Мизулина в Екатеринбурге анонсировала гранд-проект для молодежи

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина анонсировала грандиозный проект для молодежи по борьбе с вредоносным контентом. Об этом она рассказала на сегодняшней встрече со студентами УрФУ в Екатеринбурге.

"Мы готовим большой проект, чтобы вы все смогли принять участие в этой работе. Есть несколько команд в разных регионах, которые уже объединились, особенно в тематике СВО. В ближайшее время мы подробнее о нем [проекте] расскажем", - заявила Мизулина.

По ее словам, воодушевляет, что 90% сообщений об агрессивном и вредоносном контенте приходит именно от молодежи. Это значит, что подрастающее поколение осознает всю серьезность ситуации и готово бороться с пропагандистами негативного или даже преступного образа жизни, считает Екатерина Мизулина.