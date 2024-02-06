"Ночь ковшей" в Екатеринбурге. Мизулина призвала начисто снести все незаконные киоски

Екатерина Мизулина предложила бороться с незаконными киосками в Екатеринбурге по методу Москвы и ее градоначальника Сергея Собянина, а именно - молча снести все несанкционированные объекты.

"Есть успешный опыт Москвы. Собянин предложил, и в один день выехала техника и снесла все киоски. "Ночь ковшей" это, кажется, называлось. Это было очень волевое решение главы города, и другим руководителям регионов не стоит бояться это делать, потому что комфорт и безопасность - это то, чего хотят люди", - заявила Мизулина.

Тему нелегальных киосков с опасной для несовершеннолетних продукцией подняли волонтеры депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. Они также предложили главе Лиги безопасного интернета объединиться, чтобы бороться с этой проблемой вместе.

На это Мизулина ответила, что наибольший эффект в борьбе с продажей алкоголя, сигарет и вейпов несовершеннолетним показали штрафы. К ним должны привести рейды, которые волонтёрам нужно проводить вместе с сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора. Ведомствам, как считает Мизулина, понравится такая инициатива активистов, а потому им следует обратиться уже к ним со своим предложением.