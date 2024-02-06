Дагестан снова без света: электричество отключено у 200 тысяч человек

В Дагестане снова без света осталась значительная часть населения. Утром во вторник, 6 февраля, отключенным оставались более 203 тыс. человек в 258 населенных пунктах, об этом говорится в сообщении Минэнерго России.

Энергетики винят во всем не ветхую инфраструктуру, а погодные условия: в регионе штормовой ветер до 30 м/с, дождь.

"Аварийно-восстановительные работы ведут 67 бригад (180 чел. и 68 единиц специальной техники). Проведение аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей", - отмечают в ведомстве.

Во время ноябрьских штормов и декабрьских снегопадов на юге России республика уже неоднократно оставалась без электричества.