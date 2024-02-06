Мизулина предложила Екатеринбургу липецкий опыт в борьбе с наркограффити

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Екатеринбург и российские города серьезнее подходить к борьбе с наркограффити. Отличным примером, по ее словам, послужит Липецкая область.

"В других районах эта проблема тоже есть, это проблема не только Екатеринбурга. Единственный регион, который решил бороться с этой проблемой серьезно, это Липецкая область. Полиция отследила этих людей по камерам, отловила и привлекла к уголовной ответственности. И я считаю, это правильно", - заявила Мизулина, отметив, что это был первый случай привлечения к "уголовке" за данные действия в РФ.

По ее словам, она также слышала о множестве незаконной рекламы в ряде районов уральской столицы, например на Химмаше, в связи с чем обратилась к их главам для исправления ситуации: как минимум, надо закрасить рекламу на домах и в подъездах.

Она также отметила, что на вчерашний рейд не стала брать волонтеров, активистов и другую молодежь, так как знает и о "спортиках", которых нанимают распространители рекламы для борьбы с теми, кто закрашивает вредоносную информацию. В том числе и по этой причине борьбу с наркограффити необходимо вести не отдельным людям, а властям города и региона, заключила она.