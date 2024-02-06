Делегация Тюменской области представила итоги нацпроекта "Цифровая экономика" на выставке-форуме "Россия"

Делегация Тюменской области поделилась итогами реализации нацпроекта "Цифровая экономика" в регионе на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В частности, было отмечено, что за пять лет в Тюменской области удалось подключить более 1 000 социально значимых объектов к интернету в малых селах и деревнях области, провести и подключить 100% школ области к интернету по технологии Wi-Fi, открыть 76 классов Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области и обучить более восьми тысяч школьников, запустить "ИТ-Диктант" и масштабировать его до всероссийской акции с количеством участников более 100 000 ежегодно, отразить более 260 млн кибератак, обеспечить прием 100% вызовов, поступающих в Центр телефонного обслуживания Тюменской области, в том числе благодаря внедрению искусственного интеллекта, успешно запустить "ИТ-навигатор Тюменской области", информирующий о действующих мерах государственной поддержки ИТ-отрасли и многое другое.

Кроме того, 79 населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек удалось обеспечить мобильной связью стандарта LTE/4G. Также все массовые социально значимые услуги переведены в электронный вид: вместе с МСЗУ всего жителям доступно более 230 госуслуг на федеральном и региональном портале.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, заявил, что на достигнутом останавливаться регион не будет.

"У нас есть огромный потенциал для прогресса. Важно продолжить развитие цифровой инфраструктуры, также следует уделять пристальное внимание информационной безопасности. Подписанные сегодня соглашения будут способствовать реализации мероприятий в соответствии с заданными приоритетами", - заявил он.