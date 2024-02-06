"Роснано" банкротит свое "прогоревшее" производство "планшетов Чубайса"

Госкорпорация "Роснано" банкротит через арбитражный суд ООО "Пластик Лоджик" – разработчика "планшета Чубайса", передает РБК. Более 10 лет назад Чубайс лично хвастался президенту Росси Владимиру Путину инновационной разработкой – гибким планшетом. Теперь Чубайс за границей, а "Роснано" на краю финансовой пропасти. Никаких планшетов в продажу не поступило.

В "Роснано" заявили, что не видят перспектив "возврата первоначальных инвестиций" в разработчика.

В 2010-2012 гг. "Роснано" инвестировала 7,1 млрд руб. в ирландского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic и получило 43,84% его акций. В 2015 году госкорпорация выкупила оставшуюся долю компании.

Ожидалось, что планшеты поступят в продажу в ноябре 2011 года. Чубайс сообщал, что Plastic Logic будет стоить 12 тыс. руб. Однако проект так и не был реализован.

"В "Роснано" идут нелегкие процессы, связанные с прошлым и долгами, но заниматься компанией - не прерогатива Кремля", - заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.