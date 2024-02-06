Омбудсмен Татарстана приветствовала приостановку перехода России на МКБ-11

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала приостановку внедрения в России Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11).

Это значит, что педофилия, трансгендерность и гермафродитизм, признанные ВОЗ нормой, останутся в России в списке отклонений, считает она. Можно пойти по пути Китая, который заключил протокольное соглашение при ратификации МКБ-11. Киберзависимость как заболевание китайцы приняли, а вот половые извращения как норму - нет. И Россия не должна принимать указания ВОЗ, которая "обслуживает интересы западной политики, которой извращенцы нужны как элемент пропаганды для расшатывания системы ценностей".

Распоряжение о внедрении МКБ-11 было подписано премьером Михаилом Мишустиным в 2021 году. Россия должна была перейти на нее до 2025 года. На днях Мишустин подписал распоряжение о приостановке этого процесса.