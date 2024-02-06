Мизулина заявила о возможности создания Лиги безопасного интернета в Свердловской области

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о вероятности создания аналогичного движения в Свердловской области.

Об этом она сказала, отвечая на соответствующий вопрос одного из студентов, пришедших на сегодняшнюю встречу в УрФУ.

Парень проявил инициативу, заявив, что готов помочь с созданием Лиги на Среднем Урале. На это Мизулина попросила оставить ее помощнику свои контакты.

Напомним, что на этой неделе Екатерина Мизулина находится с визитом в Екатеринбурге. Здесь она заявила о необходимости серьезно изменить законодательство и вышла на борьбу с наркограффити.