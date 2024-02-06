Все разумные люди должны противостоять вирусу доносительства – Авксентьева

В Госдуме готовят законопроект о наказании для серийных доносчиков. Авторами выступят депутаты фракции "Новые люди", сообщила зампред фракции Сардана Авксентьева. Она отмечает, что помимо доносительства на людей растет и "лавина доносов на содержание тех или иных произведений искусства".

"Вчера стала невольным свидетелем эмоционального разговора двух известных деятелей культуры, которые возмущались лавиной доносов на содержание тех или иных произведений искусства. Краткое содержание диалога: "Работать не дают, везде им (доносчикам) мерещится пропаганда чуждого и провокация". Все разумные люди должны противостоять вирусу доносительства, вот-вот грозящему перейти в пандемию. И не только в сфере культуры, будь то кино, сериалы или книги", - написала Авксентьева в своем Telegram-канале.

"Весной доносчики жаловались на желто-синие лавочки в парках и косички у школьниц. Потом пошли доносы на детские сады и футбольные команды, у которых в названии или символике есть радуга. Почему-то особо бдительные граждане считают, что радуга теперь принадлежит только меньшинствам", - добавляет парламентарий. Авксентьева напомнила, что между сообщением о преступлении и "вредоносным крючкотворством" есть большая разница.

"К сожалению, некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру", - заключила депутат.