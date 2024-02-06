"США разрешили Зеленскому не проводить выборы"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что до отмены военного положения президентских выборов на Украине не будет. Они пройдут только после отмены военного положения, подчеркнул он.

Заявление Данилова подводит промежуточный итог эпопее с проведение выборов на Украине. В обозримом будущем их не будет, а главный потенциальный соперник Зеленского нынешний главком ВСУ Валерий Залужный, видимо, будет отправлен в "почетную ссылку", став послом в Британии, пишет Коммерсант.

Политолог Сергей Марков считает, что "Зеленский победил". США разрешили ему не проводить выборы в условиях военного положения. А значит, Залужный уже не опасен.

Правда, в новых условиях для Зеленского частично отпадает и необходимость убирать Залужного. Однако у них есть и разногласия относительно ведения боевых действий, пишут СМИ.