Ансамбль "Зори Тюмени" выступит на открытии Всероссийской спартакиады сильнейших

Ансамбль "Зори Тюмени" выступит на открытии Всероссийской спартакиады сильнейших, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Торжественное событие состоится на площадке ледовой арены "Трактор" в городе Челябинске 9 февраля. Танцевальный коллектив, неоднократный лауреат всероссийских и международных фестивалей из Тюменской области украсит спортивный праздник номером "Родная сторонка".

Соревнования пройдут в пяти регионах страны по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. Атлеты разыграют 108 комплектов наград по 14 видам спорта.

В Тюменской области в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов пройдут лыжные гонки.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин на пресс-конференции в ТАСС заявил, что участие в Спартакиаде является обязательным условием для попадания в национальные сборные страны в условиях санкций в отношении российского спорта.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля. В ней примут участие 2,5 тыс. спортсменов. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Челябинске. В Челябинской области состоятся соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту (в том числе шорт-треку), фигурному катанию, биатлону и хоккею. Свердловская область примет турниры по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и альпинизму (ски-альпинизму), Краснодарский край - по бобслею и санному спорту, Тюменская область - по лыжным гонкам, Красноярский край - по керлингу и фристайлу (дисциплины "акробатика" и "могул").