Индия начала поставлять в Россию бананы

Индия начала экспорт бананов в Россию.

"Итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 г., следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

В будущем индийских бананов в России станет больше.

Ранее telegram-канал Mash сообщил о том, что эквадорские бананы в России могут подорожать на 30-40%. Авторы канала не приводят свои расчеты, но утверждают, что рост цен россияне ощутят примерно через три недели, когда закончатся поставленные по старым ценам бананы. Новые партии уже дорожают примерно на $3 у крупных поставщиков. Причиной возможного подорожания является бандитское восстание в Эквадоре, с которым властям пока не удается полностью справиться. При этом внешнеторговые представители Эквадора утверждают, что ситуация в стране не повлияет на обязательства по поставкам бананов на экспорт, в том числе в Европу и Россию.