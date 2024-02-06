Мизулина заставила студента УрФУ извиниться за слова о долге Родине

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая на этой неделе находится с визитом в Екатеринбурге, высказалась про блогера Даню Милохина. Ранее она просила призвать его на службу в ряды Вооруженных сил России.

Как рассказала Мизулина на сегодняшней встрече со студентами УрФУ, Милохин мог бы отдать долг Родине.

"Вряд ли бы его призвали или отправили в танковый взвод. Отслужил бы в библиотеке", - предположила она.

Один из студентов заявил, что он ничего не занимал у Родины, чтобы отдавать ей долг. На это Екатерина Мизулина ответила, что это долг каждого, и посоветовала извиниться за оскорбление солдат, пока его не привлекли к ответственности. Студент извинился и сказал, что ему очень жаль, а он не имел намерений кого-то оскорблять.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что Даню Милохина якобы официально призвали в армию. Однако приемный отец блогера заявил, что ему не приносили повестку. Сам Милохин на фоне известий о его возможном призыве покинул Россию и улетел в Дубай.