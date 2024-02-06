"Надо людям открыть глаза ". Мизулина заявила о необходимости снова ужесточить законы против иноагентов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о необходимости серьезно изменить законодательство или конституцию, чтобы разъяснить людям истинный вес и последствия статуса "иноагента". По ее словам, общество не понимает, за что именно человеку присваивается такой статус, а потому многих предателей родины до сих пор оправдывают.

"Очень много недопонимания в теме иноагента, за что присваивают этот статус. Я в этом вижу большой пробел. Было бы абсолютно правильно, если бы государство сообщало всему обществу не просто имя человека с таким статусом, но и видео со встреч, с выписками из банковских счетов. И здесь для того, чтобы это сделать, надо сильно изменить законодательство и конституцию", - заявила Мизулина.

По ее словам, счета - это банковская тайна, ее передают только в рамках расследуемого дела правоохранителям. Иначе получится, что государство нарушает закон и иноагенты будут судиться с государством. Встреча человека - это неприкосновенность частной жизни, а потому последствия тоже будут аналогичными.

"Я считаю, правильно так поменять закон и давать обществу фактуру, почему так происходит, чтобы у людей открылись глаза на лидеров общественного мнения и их настоящую деятельность", - добавила Мизулина.